На Хмельнитчине контрактник с отцом воровали детали к бронетехнике

В Хмельницкой области военнослужащий-контрактник вместе со своим отцом разворовывали комплектующие к бронетехнике одной из воинских частей, сообщает УНИАН.

О преступлении информировал пресс-центр Службы безопасности Украины. По предварительным данным, общая стоимость похищенного имущества составляет примерно 1 млн грн.

"Военный вывозил украденное из части на собственном автомобиле или передавал его отцу через забор. Похищенное злоумышленники хранили в гаражном помещении для дальнейшей продажи" , – говорится в сообщении.

На Хмельнитчине контрактник с отцом воровал детали к военной технике / фото ssu.gov.ua

Правоохранители провели 12 обысков, во время которых изъяли десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике, а именно: приборы ночного видения, гидроусилители башен, генераторы, перископы, оптические приборы, средства управления огнем, светомаскирующие комплекты и другое.

В рамках уголовного производства (по ч. 3 ст. 410 УКУ) обоим злоумышленникам сообщено о подозрении.