В Варшаве мужчина бросил "коктейль Молотова" в посольство Турции

Полиция Варшавы задержала мужчину, который бросил бутылку с "коктейлем Молотова" в здание посольства Турции в Польше, сообщает Укринформ.

По информации польских СМИ, инцидент произошел во вторник около 14:00 на ул. Раковецкой в варшавском районе Мокотув. Мужчина подошел к зданию посольства Турции и бросил в него бутылку с зажигательной жидкостью.

Как заявил представитель варшавской полиции Рафал Ретманяк, злоумышленника задержали, с ним проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По данным правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал.