В Судане обвалился золотой рудник: десятки погибших
Обрушения золотого рудника произошло в западном Судане. В результате погибло более 30 людей, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
После обвала рудника официальный представитель горнодобывающей промышленности Судана заявил, что в результате погиб 31 человек и только 1 выжил. Пострадавший доставлен в больницу.
"Тридцать одно тело было обнаружено после обрушения золотого рудника в местности Эн-Нахуд в штате Западный Курдуфан. Только один человек был спасен живым", - заявил чиновник.
Однако после в соцсетях начали появляться сообщения о том, что жертвами обвала рудника стали 38 человек.