В Судане обвалился золотой рудник: десятки погибших

Обрушения золотого рудника произошло в западном Судане. В результате погибло более 30 людей, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

После обвала рудника официальный представитель горнодобывающей промышленности Судана заявил, что в результате погиб 31 человек и только 1 выжил. Пострадавший доставлен в больницу.

"Тридцать одно тело было обнаружено после обрушения золотого рудника в местности Эн-Нахуд в штате Западный Курдуфан. Только один человек был спасен живым" , - заявил чиновник.

Однако после в соцсетях начали появляться сообщения о том, что жертвами обвала рудника стали 38 человек.