Боррель оценил требование РФ касательно расширения НАТО

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель оценил требование России остановить расширение НАТО и ЕС на восток, сообщает Лента.Ру.

Его слова в интервью приводит немецкое издание Welt.﻿ Боррель назвал условия Москвы прекратить дальнейшее расширение "совершенно неприемлемыми" и отметил, что это "чисто российская повестка". Он подчеркнул, что Москва впервые представила свою повестку письменно.

«Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия" , — подчеркнул он.

Ранее Боррель призвал европейские страны продолжать поддерживать Украину и других восточных соседей в сопротивлении давлению России.