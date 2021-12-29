Израиль атаковал порт в Сирии, возник крупный пожар

Во вторник, 28 декабря, авиаудар со стороны Израиля якобы поразил порт Латакия в Сирии. В результате возник мощный пожар, который буквально осветил побережье Средиземного моря, сообщает Обозреватель.

О пострадавших информации нет, передает The Guardian. Сирийские издания сообщают, что это стало вторым подобным ударом по грузовому узлу в этом месяце.

Отмечается, что "воздушная атака" была совершена с использованием нескольких ракет со стороны Средиземного моря. По данным военного источника, процитированного сирийскими госСМИ, они нацеливались на контейнерную площадку в порту. В контейнерах перевозили "моторное масло и запчасти для автомобилей и других транспортных средств".

По данным СМИ, Израиль нанес авиаудар по порту Латакия в Сирии.

Отмечается, что это нанесло "значительный материальный ущерб", но о жертвах и пострадавших не сообщается. Губернатор Латакии Исмаил Хилал подчеркнул, что пожарные взяли огонь под контроль.

В результате авиаудара возник пожар

Британский военный мониторинг Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщает, что груз был "оружием и боеприпасами". Они взорвались во время "мощных взрывов в городе Латакия и его пригородах". По его словам, непонятно, это было оружие из Ирана или другого поставщика.

Атака пришлась на Латакию

Представитель израильской армии, отвечая на вопрос об ударе, подчеркнул, что военные не комментируют сообщения в иностранных СМИ.