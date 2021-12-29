Израиль атаковал порт в Сирии, возник крупный пожар
Во вторник, 28 декабря, авиаудар со стороны Израиля якобы поразил порт Латакия в Сирии. В результате возник мощный пожар, который буквально осветил побережье Средиземного моря, сообщает Обозреватель.
О пострадавших информации нет, передает The Guardian. Сирийские издания сообщают, что это стало вторым подобным ударом по грузовому узлу в этом месяце.
Отмечается, что "воздушная атака" была совершена с использованием нескольких ракет со стороны Средиземного моря. По данным военного источника, процитированного сирийскими госСМИ, они нацеливались на контейнерную площадку в порту. В контейнерах перевозили "моторное масло и запчасти для автомобилей и других транспортных средств".
Отмечается, что это нанесло "значительный материальный ущерб", но о жертвах и пострадавших не сообщается. Губернатор Латакии Исмаил Хилал подчеркнул, что пожарные взяли огонь под контроль.
Британский военный мониторинг Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщает, что груз был "оружием и боеприпасами". Они взорвались во время "мощных взрывов в городе Латакия и его пригородах". По его словам, непонятно, это было оружие из Ирана или другого поставщика.
Представитель израильской армии, отвечая на вопрос об ударе, подчеркнул, что военные не комментируют сообщения в иностранных СМИ.