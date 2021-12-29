Курс валют НБУ на 29 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 29 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 28 декабря, снизился до отметки 27.22 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 30.84 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.70 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 декабря 2021 года.

Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 36.63 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 29.71 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.69 за 1 польский злотый.