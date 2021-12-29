Курс валют НБУ на 29 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 29 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 28 декабря, снизился до отметки 27.22 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 30.84 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.70 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 декабря 2021 года.
Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 36.63 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 29.71 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.69 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.223500
|EUR
|Евро
|30.840100
|RUB
|Рубль
|0.369560
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.633300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.711900
|PLN
|Польский злотый
|6.694200