Суд вернул Карачуновское водохранилище в госсобственность

В Днепропетровской области суд вернул государству Карачуновское водохранилище, являющееся крупнейшим источником поставки питьевой воды жителям Кривого Рога, сообщает Укринформ.

По информации Офиса генпрокурора, Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковые требования Специализированной экологической прокуратуры и запретил обществу с ограниченной ответственностью использовать водохранилище площадью 4,5 тыс. га и стоимостью почти 407 млн. грн. для рыбохозяйственной деятельности.

Отмечается, что указанное общество должно вернуть водный объект государству.