Непогода оставила без света 165 населенных пунктов в Украине
Сегодня в Украине обесточенными остались более 165 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
По состоянию на утро, 29 декабря в результате осложнения погоды (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП) обесточены 165 населенных пунктов в таких областях:
- Херсонская - 65,
- Днепропетровская - 46,
- Николаевская - 23,
- Запорожская - 17,
- Донецкая - 13,
- Сумская - 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.