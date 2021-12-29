Непогода оставила без света 165 населенных пунктов в Украине

Сегодня в Украине обесточенными остались более 165 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

По состоянию на утро, 29 декабря в результате осложнения погоды (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП) обесточены 165 населенных пунктов в таких областях:

Херсонская - 65,

Днепропетровская - 46,

Николаевская - 23,

Запорожская - 17,

Донецкая - 13,

Сумская - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.