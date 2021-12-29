Что ожидается на валютном рынке в среду

Вчера состоялся последний в этом году аукцион Министерства финансов, на котором отечественным и иностранным инвесторам были предложены 5 выпусков ОВГЗ в гривне сроком на 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, а также 2 и 3 года. Всего было размещено ценных бумаг на сумму более 15 млрд гривен.

Сегодня покупатели должны будут внести оплату за приобретенные бумаги. Есть основание предполагать, что кому-то из них может понадобиться для этого продавать валюту, что приведет к увеличению предложения безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿. Национальный банк вчера уже ограничил темпы укрепления гривны, выйдя с «заградительной» интервенцией на уровне 27,16. Сегодня, в случае необходимости, он опять повторит свои действия, направленные прежде всего на защиту интересов экспортеров.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 27,15/27,25 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева во вторник менялась, чутко реагируя на малейшие изменения на межбанке. Утром «американца» начали продавать по 27,24-27,25 гривен. К обеду он подешевел до 27,20-27,22 гривен, а к 17 часам доллар дешевле 27,22 гривен уже не продавали. Сегодня утром продажа в Киеве будет стартовать с 27,22-27,23 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Сегодня есть предпосылки ожидать снижение цены безналичного, а за ним – и наличного доллара. В любом случае, именно тренд на межбанке задаст направление для наличного рынка.

Евро на рынке FOREX во вторник упал с отметки 1,1334 до 1,1291 доллара на американской сессии, поскольку во всем мире началось закрытие позиций перед концом года, и многие банки и инвестиционные компании фиксируют прибыль в американском долларе, полагая, что он продолжит рост в 2022 году. Утром среды евро торгуется в узком 18-пунктовом диапазоне 1,1296-1,1314 доллара; направление дальнейшего движения пока не известно. Наличный евро в столице вчера подешевел вслед за долларом: утром его продавали по 30,73-30,75 гривен, к обеду ценник опустили до 30,69-30,70 гривен, а вечером появились предложения по 30,65 гривен. По 30,65-30,67 его начнут продавать и сегодня утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня наличный евро будет больше следить за наличным долларом, чем за ситуацией в мире, и повторять все колебания его цены.

Российский рубль во вторник подешевел к американскому доллару до 73,87, отреагировав на общее укрепление «американца» в мире. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 73,60-73,80 рублей за доллар. Наличный рубль в столице уже вторую неделю подряд продают по 3,67-3,70 гривны за 10 рублей; по такой же цене ожидаются его продажи и сегодня, вероятность изменения даже на 1-2 копейки – небольшая.