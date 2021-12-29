Изменение климата: какие области Украины пострадают

Изменение климата окажет значительное влияние на развитие Украины и ключевые секторы экономики в 21-м веке. Согласно отчету исследования Всемирного банка, проведенного по инициативе Минприроды, для некоторых областей ущерб может иметь разрушительный характер, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Внимание ученых было сосредоточено на двух сценариях, рассматривающих возможные изменения климата в нашей стране в 21 веке:

при снижении выбросов парниковых газов и реализации мер по адаптации к климатическим изменениям - глобальное потепление на 2,4 градуса по Цельсию до 2100 года;

при "обычном ходе дел" - повышение температуры на 4,3 градуса по Цельсию к 2100 году.

В ходе данного исследования применялись современные климатические модели, и оно является детализированной оценкой с климатическим прогнозом для более чем 7400 географических точек по всей Украине.

От непогоды - до обеднения

В резюме отчета представлен прогноз, что частота и интенсивность экстремальных погодных и климатических явлений будет возрастать с ростом температуры, включая периоды аномального зноя, грозы, сильные осадки, дождливые и речные наводнения, засухи, град, шквалы, торнадо, сильные снегопады, дожди, образующие гололедицу и прочее.

Особенно экстремальные события могут создавать дополнительные и значительные последствия для всех секторов и экосистем, что приведет к ощутимому количеству потерь рабочих мест и средств к существованию.

Ожидается, что большинство потерь будет сосредоточено в секторах, использующих работников со средним и более низким уровнем дохода, то есть на производстве, в коммунальном хозяйстве, розничной торговле и туризме.

Влияние изменения климата на сельское хозяйство и экономическое неравенство по областям

Изменение климата будет иметь большее влияние на одни области, чем на другие, исходя из влияния на сельскохозяйственное производство и влияния на показатели бедности населения.

К пятерке самых больших областей с наибольшим влиянием в абсолютном выражении входят:

Черкасская область,

Херсонская область,

Кировоградская область,

Полтавская область,

Винницкая область.

Кировоградщина имеет самый высокий показатель ВВП в области сельского хозяйства в Украине, и на стоимость сельскохозяйственного производства также существенно повлияют изменения климатических условий в этом столетии.

В середине столетия в Киевской, Львовской и Житомирской областях произойдут значительные изменения климатических условий. При последовательном повышении засушливых и жарких условий Киевская и Черновицкая области будут переживать экстремально высокие температуры, что свидетельствует об увеличении количества тропических ночей, и также может привести к увеличению экстремальных погодных условий.

Наиболее значительные потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства прогнозируется:

в Харьковской области,

Кировоградской области,

Львовской области,

Луганской области,

Житомирской области.

Хотя сельскохозяйственная отрасль занимает относительно незначительную долю в ВВП большинства этих областей, прогнозируемые изменения стоимости с/х производства будут иметь значительные последствия для мер по преодолению экономического неравенства.

Согласно прогнозу, экономика этих областей будет более других подвержена росту цен на продукты питания и снижения доходов сельскохозяйственного производства из-за потепления климата.

Львовская и Житомирская области имеют наибольшую склонность к сокращению прогнозируемых осадков весной и летом в относительном измерении вместе с потенциальными потерями стоимости сельскохозяйственной продукции в ближайшем будущем.