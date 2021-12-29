Изменение климата: какие области Украины пострадают
Изменение климата окажет значительное влияние на развитие Украины и ключевые секторы экономики в 21-м веке. Согласно отчету исследования Всемирного банка, проведенного по инициативе Минприроды, для некоторых областей ущерб может иметь разрушительный характер, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Внимание ученых было сосредоточено на двух сценариях, рассматривающих возможные изменения климата в нашей стране в 21 веке:
- при снижении выбросов парниковых газов и реализации мер по адаптации к климатическим изменениям - глобальное потепление на 2,4 градуса по Цельсию до 2100 года;
- при "обычном ходе дел" - повышение температуры на 4,3 градуса по Цельсию к 2100 году.
В ходе данного исследования применялись современные климатические модели, и оно является детализированной оценкой с климатическим прогнозом для более чем 7400 географических точек по всей Украине.
От непогоды - до обеднения
В резюме отчета представлен прогноз, что частота и интенсивность экстремальных погодных и климатических явлений будет возрастать с ростом температуры, включая периоды аномального зноя, грозы, сильные осадки, дождливые и речные наводнения, засухи, град, шквалы, торнадо, сильные снегопады, дожди, образующие гололедицу и прочее.
Особенно экстремальные события могут создавать дополнительные и значительные последствия для всех секторов и экосистем, что приведет к ощутимому количеству потерь рабочих мест и средств к существованию.
Ожидается, что большинство потерь будет сосредоточено в секторах, использующих работников со средним и более низким уровнем дохода, то есть на производстве, в коммунальном хозяйстве, розничной торговле и туризме.
Влияние изменения климата на сельское хозяйство и экономическое неравенство по областям
Изменение климата будет иметь большее влияние на одни области, чем на другие, исходя из влияния на сельскохозяйственное производство и влияния на показатели бедности населения.
К пятерке самых больших областей с наибольшим влиянием в абсолютном выражении входят:
- Черкасская область,
- Херсонская область,
- Кировоградская область,
- Полтавская область,
- Винницкая область.
Кировоградщина имеет самый высокий показатель ВВП в области сельского хозяйства в Украине, и на стоимость сельскохозяйственного производства также существенно повлияют изменения климатических условий в этом столетии.
В середине столетия в Киевской, Львовской и Житомирской областях произойдут значительные изменения климатических условий. При последовательном повышении засушливых и жарких условий Киевская и Черновицкая области будут переживать экстремально высокие температуры, что свидетельствует об увеличении количества тропических ночей, и также может привести к увеличению экстремальных погодных условий.
Наиболее значительные потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства прогнозируется:
- в Харьковской области,
- Кировоградской области,
- Львовской области,
- Луганской области,
- Житомирской области.
Хотя сельскохозяйственная отрасль занимает относительно незначительную долю в ВВП большинства этих областей, прогнозируемые изменения стоимости с/х производства будут иметь значительные последствия для мер по преодолению экономического неравенства.
Согласно прогнозу, экономика этих областей будет более других подвержена росту цен на продукты питания и снижения доходов сельскохозяйственного производства из-за потепления климата.
Львовская и Житомирская области имеют наибольшую склонность к сокращению прогнозируемых осадков весной и летом в относительном измерении вместе с потенциальными потерями стоимости сельскохозяйственной продукции в ближайшем будущем.