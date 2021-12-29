Мексика решила прекратить экспорт нефти

Мексика намерена прекратить экспорт сырой нефти с 2023 года. В 2022 году страна планирует снизить объемы поставки сырья за рубеж до 435 тысяч баррелей в день, а в последующем году довести их до нуля, сообщает Лента.Ру.

Власти решили создать полный цикл переработки нефти на внутреннем рынке. Пока Мексика продает сырую нефть, а потом импортирует уже переработанные дорогостоящие нефтепродукты — например, бензин и дизель.

Большую часть топлива страна закупает у нефтеперерабатывающих предприятий США. В ноябре государственная нефтяная компания Petroleos Mexicanos (Pemex) поставляла за рубеж около одного миллиона баррелей в сутки.