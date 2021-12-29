У Зеленского оценили возможность досрочных выборов Рады

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для актуализации темы досрочных выборов нужны юридические основания и существенные политические кризисы. Ни первого, ни второго на сегодняшний день нет, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По его словам, разговоры о досрочных выборах парламента являются "чисто политтехнологическим приемом".

"Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента - это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу – не без проблем, но в целом эффективно" , - сказал Подоляк.

Согласно Конституции, у президента есть право распустить парламент, но не обязанность. В новом парламенте "Слуге народа", вероятно, придется формировать коалицию еще с кем-то либо же уйти в оппозицию.

"Не лучше ли для Зеленского, чтобы парламент, пусть даже с проблемным большинством доработал до конца своей каденции?" , - говорится в материале.

По данным издания, в команде президента сейчас склоняются именно к этому сценарию. И пока инициативы Банковой собирают 226 "за", распускать Раду им невыгодно.