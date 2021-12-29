Чиновники перенесли первый орбитальный полет Starship
Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) нужно как минимум еще два месяца на то, чтобы оценить безопасность программы SpaceX по орбитальным запускам сверхтяжелой ракеты Starship с космодрома SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Без этого заключения компания Илона Маска не сможет перейти к следующей фазе испытаний корабля, сообщает Хайтек+.
Решение комиссии было отложено из-за слишком большого количества замечаний, а также дискуссий и консультаций со специалистами, объяснили в FAA. Теперь Управление планирует опубликовать окончательное заключение 28 февраля 2022, сообщает Space News.
Регулятор получил свыше 18 000 комментариев от общественности на черновой вариант отчета, опубликованный в сентябре. SpaceX пыталась ответить на замечания и вопросы под надзором FAA, а в октябре состоялись два открытых слушания, на которых обсуждались подробности планов SpaceX и их потенциальный вред для окружающей среды.
Мнения общественности разделились. Одни выступали в поддержку запусков и указывали на то, что никаких негативных последствий для окружающей среды пока отмечено не было, а экономическая польза для штата и для развития национальной космической программы налицо. Другие не согласны с такой оценкой и приводят в доказательство вреда от запусков ракет сокращение численности желтоногого зуйка, вымирающего вида птиц.
Правда, не ясно, была бы готова компания к запускам в январе, как обещал Маск, даже если разрешение было бы получено. Перед орбитальными полетами, как объяснял глава компании, необходимо провести ряд новых наземных испытаний, но их не было. С учетом того, что SpaceX планировала провести орбитальный полет Starship еще в ноябре 2021 года, отсутствие согласования с FAA и новый перенос решения этого вопроса сдвигают график разработки тяжелого корабля минимум на 5 месяцев.