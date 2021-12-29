SkyUp начал летать на Шри-Ланку
Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 28 декабря начал выполнять полеты из Киева в Хамбантоту — столицу южной провинции Шри-Ланки, сообщает ЦТС.
Слетать в Шри-Ланку можно будет не менее, чем на 10 дней.
Полетная программа предусматривает только опцию 10-дневного round-trip с вылетом из Киева и продлится до 17 марта 2022 года.
Рейсы будут выполняться четырежды в неделю: по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Продолжительность перелета — 10 часов 40 минут с технической остановкой в аэропорту Шарджи, ОАЭ.
"Для бронирования доступны билеты по тарифам Basic и Standard без возможности изменения дат вне зависимости от выбранного тарифа. Тариф Basic предусматривает одну единицу ручной клади до 9 кг и регистрацию на рейс за 2 дня до вылета. С тарифом Standard вы можете взять с собой в полет две единицы ручной клади до 9 и 5 кг, багаж весом до 23 кг, бесплатно выбрать место (кроме мест до 5 ряда и возле аварийных выходов), зарегистрироваться на рейс за 15 дней до вылета", — сообщили в авиакомпании.