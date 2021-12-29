SkyUp начал летать на Шри-Ланку

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 28 декабря начал выполнять полеты из Киева в Хамбантоту — столицу южной провинции Шри-Ланки, сообщает ЦТС.

Слетать в Шри-Ланку можно будет не менее, чем на 10 дней.

Полетная программа предусматривает только опцию 10-дневного round-trip с вылетом из Киева и продлится до 17 марта 2022 года.

Рейсы будут выполняться четырежды в неделю: по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Продолжительность перелета — 10 часов 40 минут с технической остановкой в аэропорту Шарджи, ОАЭ.