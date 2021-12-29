Названа возможная причина взрыва в больнице Прикарпатья

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила предварительные данные расследования взрыва в Косовской больнице (Ивано-Франковская область). Причиной смертельного взрыва могла стать заупокойная свеча.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, в реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19, один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу.

От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы.

Напомним, возгорание произошло вчера, 28 декабря, на первом этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы. В результате пожара погибли три человека, еще один человек скончался от коронавирусной болезни.