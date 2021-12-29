В Аргентине рекордное количество новых COVID-случаев

В Аргентине за сутки выявили свыше 33,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это самый высокий суточный прирост в стране за время пандемии, сообщает Интерфакс-Украина.

В Аргентине за последние 24 часа от последствий коронавируса скончались 20 человек. Заболеваемость в стране растет с середины декабря.

В Аргентине полную вакцинацию прошли 78% населения - это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее на этой неделе заявил, что пока не рассматривает возможности введения дополнительных ограничений.

За время пандемии в Аргентине выявили более 5,5 млн случаев коронавируса, 117 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.