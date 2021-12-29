Валютный рынок среды: ход торгов

Если вчера на межбанковском валютном рынке﻿ превышение предложения над спросом на безналичную валюту привело к снижению котировок, то сегодня торговля выглядит полностью сбалансированной.

В первой половине дня среды сделки идут в узком диапазоне 27,18-27,21 гривен. Дешевле продавцы отдавать не хотят, а дороже не торопятся брать покупатели. Национальный банк, видя полный «штиль», решил взять паузу и на рынке сегодня не появлялся. Объемы и количество заключаемых сделок тоже ниже по сравнению с вчерашним днем.

Точно такая же стабильность сохраняется и на наличном валютном рынке. В столице с самого утра доллар продают по цене от 27,21 до 27,23 гривен. Спрос и предложение сбалансированы. Как сообщили порталу «Курс Украины» представители крупной сети столичных обменных пунктов, «сдают много человек примерно по 200-400 долларов. Покупают мало, но от 3 до 10 тысяч долларов за раз. Хотя сдают уже больше, чем покупают. Люди готовятся к Новому Году» .

Евро на FOREX в первой половине дня предпринял попытку снижения, но смог опуститься лишь до 1,1273 доллара. На этом уровне его начали активно покупать, и он вернулся выше отметки 1,13. Закрытие позиций перед концом года приводит к повышенной волатильности валютных пар на рынке. Наличный евро, как мы и предполагали утром, мало реагирует на происходящее на FOREX. По информации нашего портала, сдают его примерно в 2-3 раза чаще, чем покупают, и это сегодня уже привело к снижению стоимости наличной евровалюты в Киеве с 30,63-30,65 до 30,58-30,60 гривен.

Российский рубль в первой половине дня среды торгуется в узком диапазоне 73,60-73,80 рублей за доллар. Рост цен на нефть, продолжавшийся с 21 декабря, прекратился и больше не оказывает поддержку российской валюте, а нарастающая геополитическая напряженность оказывает на нее давление. Что касается цен на наличный рубль, их явно «забетонировали» на уровне 3,68-3,70 гривен. Обороты (по известной причине) в российском рубле становятся все меньше, нет ни сильного спроса, ни большого предложения, поэтому фиксированная цена представляется обменникам неплохим вариантом.

Польский злотый также замер на месте. В Киеве его сегодня можно купить по 6,55 гривен, на Западной Украины злотый традиционно дороже.