Легендарный экс-капитан сборной Англии официально вернулся в Челси
Лондонский "Челси" объявил о возвращении в клуб экс-капитана и легенды команды Джона Терри, сообщает УНИАН.
Бывший защитник сборной Англии займет должность тренера-консультанта. Теперь в его обязанности будет входить работа с игроками и тренерами академии "Челси".
Терри будет не только принимать участие в тренировочном процессе, но и обучать коллег, а также поддерживать диалог с родителями молодых футболистов.
Джон Терри приступит к своим обязанностям в начале января 2022 года, сообщает пресс-служба "Челси".
"С радостью сообщаю, что возвращаюсь домой и начинаю работать консультантом в академии "Челси". Эта должность позволяет мне продолжать и развивать свои собственные тренерские навыки и амбиции наряду с другими обязательствами", - написал Терри в своем Instagram.
Напомним, последние три года Терри работал ассистентом Дина Смита – главного тренера "Астон Виллы". Смита уволили из клуба в ноябре 2021-го, после чего Терри оставался без работы.
Джон Терри: карьера в "Челси"
- Терри является воспитанником "Челси" и защищал цвета лондонского клуба с 1998 по 2017 год.
- Защитник сыграл за "синих" 713 поединков во всех турнирах, в которых сумел забить 67 мячей, а также отдал 29 голевых передач.
- Терри по пять раз выигрывал АПЛ и Кубок Англии, трижды Кубок английской лиги, дважды Суперкубок Англии, а также по разу Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА в составе "Челси".
- В составе сборной Англии Терри сыграл 78 матчей, в которых забил 6 голов.