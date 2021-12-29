Легендарный экс-капитан сборной Англии официально вернулся в Челси

Лондонский "Челси" объявил о возвращении в клуб экс-капитана и легенды команды Джона Терри, сообщает УНИАН.

Бывший защитник сборной Англии займет должность тренера-консультанта. Теперь в его обязанности будет входить работа с игроками и тренерами академии "Челси".

Терри будет не только принимать участие в тренировочном процессе, но и обучать коллег, а также поддерживать диалог с родителями молодых футболистов.

Джон Терри приступит к своим обязанностям в начале января 2022 года, сообщает пресс-служба "Челси".

"С радостью сообщаю, что возвращаюсь домой и начинаю работать консультантом в академии "Челси". Эта должность позволяет мне продолжать и развивать свои собственные тренерские навыки и амбиции наряду с другими обязательствами" , - написал Терри в своем Instagram.

Напомним, последние три года Терри работал ассистентом Дина Смита – главного тренера "Астон Виллы". Смита уволили из клуба в ноябре 2021-го, после чего Терри оставался без работы.

Джон Терри: карьера в "Челси"