Врач объяснила, как предотвратить обморожение у ребенка

Специалист объяснила, что больше к обморожению подвержены лица, руки и ноги. О том, как уберечь ребенка от обморожения, рассказала педиатр Анна Левадна, сообщает Країна здоров'я.

Для того, чтобы защитить ребенка от опасных последствий прогулки, на морозе следует соблюдать несколько правил:

1. Много воздуха. Воздух удерживает тепло, поэтому для него должно оставаться место в обуви, одежде, перчатках.

2. Ничего мокрого. Вероятность обморожения выше при ношении мокрой одежды. Поэтому на прогулке следует иметь запасные шарфы и перчатки. Также важно отслеживать сухость обуви.

3. Отсутствие контакта с металлом. При морозе лучше отказаться от нательных украшений (особенно серьги) из металла. Также важно объяснить ребенку опасность облизывания качелей и других металлических конструкций.

4. При прогулке в коляске ее следует закрыть тканью, оставив при этом небольшое отверстие для воздуха.