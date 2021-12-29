Взрыв в больнице на Прикарпатье: в городе объявили траур

В Косове 30 декабря объявили днем ​​траура по погибшим в результате пожара в больнице. Соответствующее распоряжение подписал Косовский городской голова Юрий Плосконос, сообщает Укринформ.

«Объявить 30 декабря 2021 года днем ​​траура по погибшим в пожаре в НКП «Косовская ЦРБ» на территории Косовской городской территориальной громады» , - говорится в распоряжении мэра.

В этот день приспустят государственные флаги на админзданиях предприятий и учреждений, работающих на территории Косовской громады, и ограничат проведение развлекательных мероприятий.

Как сообщалось, 28 декабря около 21 часа в реанимационной палате Косовской ЦРБ вспыхнул пожар. В огне погибли три человека, еще один человек погиб от коронавирусной болезни. Трое пострадавших госпитализированы в Ивано-Франковскую ОКБ. Все они – медики. Состояние двух из них врачи оценивают как критическое.