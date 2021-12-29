Вино на Новый год: с чем подавать и рецепты закусок
Безусловно, у каждого есть свои предпочтение, что и с каким вином есть. Это наработано годами и личными вкусами, сообщает Сегодня.
Но этот напиток, как и шампанское, лучше раскроется с правильными закусками.
Важные правила при выборе закусок к вину
1. К любому вину не подойдет еда, где присутствует уксус. Легко представить, как быстро он испортит вкус напитка. Да и вообще любые блюда, которые готовятся с большим количеством специй и пряностей, лучше не запивать вином.
2. Вино не должно быть слаще блюда. И именно поэтому портвейны и десертные вина подаются с десертами. А вот сухое красное или белое вино будут кислить еще больше, если подать к ним что-то сладкое.
3. Нельзя пить вино с орехами. Это мощный и авторитарный по вкусу продукт, он будет забивать любое вино. В результате вкус напитка будет чувствоваться плохо.
С чем пить красное вино
По классическим канонам красное вино подается к красному мясу или вяленому. Но эксперты советуют попробовать его с паштетами и с приготовленной на гриле или жареной курицей.
И если мясо в соусе, то он не должен быть на основе молочных продуктов. То есть сливок или йогурта. Отдайте предпочтение соусам на основе, например, томатов и томатной пасты.
Неплохо, если к красному вину предложить закуски, которые подаются на хлебе, брускетте.
К слову, во Франции к красному вину могут подать твердый сыр и багет.
С чем пить белое вино
Белое вино – это не только к блюдам из белого мяса и морепродуктам. Попробуйте его с острыми и жирными закусками.
Также это могут быть разные закуски с красной икрой.
С чем пить полусухие, полусладкие и сладкие вина
Полусухие вина отлично сочетаются с блюдами из овощей и грибов. Овощи должны быть не сырыми, а приготовленными. Также можно нарезать сыр с плесенью или подать хороший хлеб со сливочным сыром и зеленью.
Полусладкие вина подаются к морепродуктам и закускам с овощами. Сладкие вина – это к десертам, ягодам и сухофруктам.
Закуска с креветками
Ингредиенты:
- креветки;
- 2-3 болгарских перца;
- горсть кедровых орехов или других;
- 4 ст. л. тертого пармезана;
- 1 зубчик чеснока;
- соль, паприка, немного сахара и сухой базилик.
Как приготовить:
- Перец помыть и запечь целым около 30 минут при 200 градусах. Накрыть фольгой, немного остудить.
- Снять кожицу и удалить семена. Дать жидкости стечь.
- Пробить в блендере с чесноком, слегка обжаренными орехами и пармезаном. Масса не должна превратиться в кашу.
- Креветки почистить и обжарить 2-3 минуты. Добавить паприку, соль и слегка присыпать пармезаном.⠀
- Сервировать перед подачей. Можно подавать на гренках, хлебцах или в порционных ложках.
Печеночный паштет с клюквой и миндалем
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени;
- 1 крупная луковица;
- 1/2 стакана сливок;
- 1 яйцо;
- горсть сушеной клюквы;
- 2 ст. л. крупно порубленного миндаля;
- 1 зубчик чеснока;
- соль, перец, майоран, базилик – по вкусу.
Как приготовить:
- Печень помыть, очистить от пленок и жира.
- Разрезать на кусочки и слегка обжарить.
- Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности.
- Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать.
- Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 градусов.
- Перед подачей закуску остудить.