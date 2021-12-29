Транспорт в Киеве изменит работу в новогоднюю ночь: график

В новогоднюю ночь городской транспорт в столице будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киева, пишет пресс-служба﻿ Киевской городской администрации.

"В ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 киевский фуникулер будет работать круглосуточно. Также будет продлена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования", – сообщили в пресс-службе КГГА.

Вместе с тем, отмечается, что во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".