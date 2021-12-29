Dior приостановил сотрудничество с известным рэпером

Бренд отложил выпуск совместной коллекции одежды с Трэвисом Скоттом из-за трагедии на концерте в Хьюстоне, сообщает Корреспондент.

Модный дом Dior отложил на неопределенный срок выпуск капсульной коллекции одежды, созданной в сотрудничестве с рэпером Трэвисом Скоттом.

Отмечается, что причиной паузы в сотрудничестве стала трагедия на фестивале Astroworld в ноябре.

"Из уважения ко всем, кого коснулись трагические события на (фестивале) Astroworld Dior решил безвременно отложить выпуск коллекции из коллаборации Cactus Jack, которая должна была войти в летнюю коллекцию 2022 года" , – заявили в компании.

Ранее сотрудничество с рэпером приостановила компания Nike: выпуск кроссовок Air Max 1 x Cactus Jack также отложили на неопределенное время.

Напомним, 6 ноября во время выступления Скотта на Astroworld в Хьюстоне толпа фанатов устремилась к сцене, спровоцировав давку.

Всего жертвами инцидента стали десять человек, среди которых девятилетний мальчик.