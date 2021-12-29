Капитан Динамо с приключениями вернулся в Киев с отдыха
Жена капитана киевского Динамо Сергея Сидорчука Анна сообщила, что с отдыха их семья вернулась в Киев с приключениями, сообщает Новое время.
Избранница футболиста опубликовала в Instagram совместное фото с мужем, сделанное во время отпуска на Мальдивах.
В комментарии к снимку Анна раскрыла подробности их возвращения в Киев.
«Такого трэшняка с перелетом у нас еще не было… Просто отменили самолет за 2 часа до вылета. Просто 24 часа в дороге, отели заняты, спи где хочешь, с таким сроком беременности мы Вас выпустить не можем…
Но как хорошо возвращаться на родную землю. И совет: «Всегда иметь заначку на всякий пожарный, чтоб хоть как-то вернуться домой. И после этого всего детишки спросили: «А мы еще на четвертом самолете полетим сегодня?» - написала Анна.