Капитан Динамо с приключениями вернулся в Киев с отдыха

Жена капитана киевского Динамо Сергея Сидорчука Анна сообщила, что с отдыха их семья вернулась в Киев с приключениями, сообщает Новое время.

Избранница футболиста опубликовала в Instagram совместное фото с мужем, сделанное во время отпуска на Мальдивах.

В комментарии к снимку Анна раскрыла подробности их возвращения в Киев.

«Такого трэшняка с перелетом у нас еще не было… Просто отменили самолет за 2 часа до вылета. Просто 24 часа в дороге, отели заняты, спи где хочешь, с таким сроком беременности мы Вас выпустить не можем…