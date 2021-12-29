Украина за месяц нарастила госдолг почти на 120 млрд грн

По состоянию на 30 ноября этого года совокупный государственный долг Украины составил 2,559 трлн грн, или $94,15 млрд. За месяц сумма в гривнах увеличилась 119,9 млрд грн, в долларах – на $1,52 млрд, сообщает UBR.

В частности, внешний госдолг (кредиты, еврооблигации и прочее) составил 1,496 трлн грн (58,48%), или $55,06 млрд. Одновременно внутренний госдолг (ОВГЗ) достиг 1,062 трлн грн (41,52%), или $39,09 млрд.

По данным Минфина, государственный долг составил 2,255 трлн грн (88,15% от общей суммы совокупного госдолга), или $82,99 млрд. Гарантированный государством долг достиг 303,24 млрд грн (11,85%), или $11,16 млрд.