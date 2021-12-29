Украина за месяц нарастила госдолг почти на 120 млрд грн

Украина за месяц нарастила госдолг почти на 120 млрд грн

По состоянию на 30 ноября этого года совокупный государственный долг Украины составил 2,559 трлн грн, или $94,15 млрд. За месяц сумма в гривнах увеличилась 119,9 млрд грн, в долларах – на $1,52 млрд, сообщает UBR.

В частности, внешний госдолг (кредиты, еврооблигации и прочее) составил 1,496 трлн грн (58,48%), или $55,06 млрд. Одновременно внутренний госдолг (ОВГЗ) достиг 1,062 трлн грн (41,52%), или $39,09 млрд.

По данным Минфина, государственный долг составил 2,255 трлн грн (88,15% от общей суммы совокупного госдолга), или $82,99 млрд. Гарантированный государством долг достиг 303,24 млрд грн (11,85%), или $11,16 млрд.

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