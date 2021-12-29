АМКУ одобрил продажу Большевика победителю аукциона

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании "Дженерал комерс", которая победила на аукционе, приобрести "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"), сообщает UBR.

27 октября "Большевик" продали почти за 1,43 млрд грн. Официальным покупателем стала связанная с UFuture компания "Дженерал комерс". Позже основатель холдинговой компании UFuture и совладелец компании, которая управляет аэропортом "Жуляны", Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором завода.

СМИ написали, что Хмельницкий якобы "отсеял" потенциальных инвесторов, которых было около 15. А с участниками аукциона – договорился, чтобы купить завод в Киеве по минимальной цене. Ожидается, что на месте "Большевика" возведут новый ЖК или бизнес-центр.

На основании публикаций в СМИ АМКУ начал исследовать приватизационный аукцион.