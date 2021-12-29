Зеленский и Блинкен обсудили урегулирование на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 декабря, провели переговоры по вопросам урегулирования на Донбассе и контактов с Россией, сообщает Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические контакты с Россией", - сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.