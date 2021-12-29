Словесные ляпы нардепов в 2021: кто отличился

Самые яркие словесные ляпы в 2021 году допустили народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко, Игорь Негулевский и нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, сообщает УНИАН.

Негулевский прямо с трибуны Верховной Рады выругался "матом с перцем" и даже не извинился.

Народный избранник начал свое выступление в парламенте со слов: "Б**ть йо**ная".

Кива еще весной смешно оговорился – он испоганил выражение "не стоит и выеденного яйца".

"Она не стоит и выеденного лица" , – сказал нардеп.

Последние словесные ляпы Тищенко касаются сферы кулинарии. Политик утверждал, что митбол – это украинское слово. На самом деле, это английское слово, которое в переводе означает мясной шарик.

"Это самое вкусное блюдо любого стола, это изюминка – это митбол по-киевски" , – говорил Тищенко.

Нардеп также рассказал, что покупает продукты в Киеве на Бессарабском рынке, и опозорился – показал, что не знает реальные цены, в частности на мясо.