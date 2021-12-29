СНБО согласовал санкции против телеканалов в WhatsApp - Шуфрич
Нардеп «ОПЗЖ» и глава Комитета по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что по его информации, члены СНБО согласовали санкции против телеканалов Первый независимый и UkrLive в WhatsApp, реального заседания Совбеза не было, сообщает Детектор Медиа.
Об этом он сообщил в комментарии изданию.
«Мне неизвестно, что было реальное заседание, мне этого не подтвердили. Был, как мне сказали, WhatsApp-опрос среди членов СНБО» – говорит Шуфрич.
По словам Шуфрича, сейчас изучается возможность приобрести еще одну лицензию и уже на новой платформе выйти в эфир.
В «новую платформу» планируется привлечь журналистский коллектив Первого независимого и UkrLive:
«Я коллектив один на один не оставлю».
Также Шуфрич планирует обратиться в суд из-за санкций против телеканалов.
«Безусловно, все возможные инстанции, Верховный суд как первая инстанция, надеюсь, до ЕСПЧ не дойдет, будем предоставлять информацию в ООН, в ОБСЕ в офис уполномоченной по свободе СМИ», – говорит нардеп.
«Детектор медиа» обратился за комментарием в СНБО по поводу санкций против Первого независимого и UkrLive.