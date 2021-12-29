СНБО согласовал санкции против телеканалов в WhatsApp - Шуфрич

Нардеп «ОПЗЖ» и глава Комитета по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что по его информации, члены СНБО согласовали санкции против телеканалов Первый независимый и UkrLive в WhatsApp, реального заседания Совбеза не было, сообщает Детектор Медиа.

Об этом он сообщил в комментарии изданию.

«Мне неизвестно, что было реальное заседание, мне этого не подтвердили. Был, как мне сказали, WhatsApp-опрос среди членов СНБО» – говорит Шуфрич.

По словам Шуфрича, сейчас изучается возможность приобрести еще одну лицензию и уже на новой платформе выйти в эфир.

В «новую платформу» планируется привлечь журналистский коллектив Первого независимого и UkrLive:

«Я коллектив один на один не оставлю».

Также Шуфрич планирует обратиться в суд из-за санкций против телеканалов.

«Безусловно, все возможные инстанции, Верховный суд как первая инстанция, надеюсь, до ЕСПЧ не дойдет, будем предоставлять информацию в ООН, в ОБСЕ в офис уполномоченной по свободе СМИ», – говорит нардеп.

«Детектор медиа» обратился за комментарием в СНБО по поводу санкций против Первого независимого и UkrLive.