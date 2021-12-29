В ОП не знают, была ли помощница Зеленского на секретном совещании

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал информацию о том, что помощница главы государства Мария Левченко якобы присутствовала на секретных совещаниях без допуска, сообщает Новое время.

Накануне народный депутат от Евросолидарности Ирина Фриз заявила, что получила ответ на свой запрос из СБУ, согласно которому, у Марии Левченко нет допуска к гостайне. По данным журналиста Юрия Бутусова, Левченко 24 июля 2020 года присутствовала на совещании в кабинете Владимира Зеленского, которое касалось операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Никифоров заявил, что пост Ирины Фриз основывается на ее предположениях и информации Бутусова.

"То есть она сложила факты, интерпретировала их, как захотела. Мы же не знаем, присутствовала ли она или нет. Это лишь предположение Ирины Фриз…" , — сказал пресс-секретарь Зеленского.

Никифоров добавил, что ему не известно о якобы присутствии Левченко во время обсуждения спецоперации, так как он тогда не работал в Офисе президента:

«Пост госпожи Ирины Фриз базируется исключительно на ее собственных толкованиях определенных фактов и также со ссылкой на информацию тоже неофициальную, неподтвержденную, журналиста Юрия Бутусова».

Мария Левченко — супруга бывшего замглавы МВД Александра Гогилашвили, которого уволили 13 декабря после скандала на въезде в Краматорск. Автомобиль Гогилашвили остановили сотрудники полиции, а он в ответ на просьбу предъявить документы возмутился, что правоохранитель его не узнал, начал ему угрожать и дергать за рукав.

В последней декларации Гогилашвили, где Мария Левченко указана как его жена, ее основным место работы значится Студия Квартал 95 (за 2020-й год она заработала там 143 тыс. 920 грн). Президент сотрудничал с Левченко еще со времен работы в Студии Квартал 95.