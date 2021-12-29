Английские адвокаты начали расследование за блокирование выплат ДТЭК

Английские адвокаты фирмы BCL Solicitors сообщили Гарантированному покупателю, Кабинету Министров Украины, Офису Президента Украины и Министерству энергетики Украины об инициировании частного уголовного расследования на территории Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом сказано в письме английских адвокатов, отправленном 29.12.2021 в интересах ДТЭК ВИЭ.

Юристы обращают внимание на то, что "Гарантированный покупатель" не выполнил требований предыдущих писем – не погасил задолженность перед ДТЭК ВИЭ и не предоставил никаких объяснений своих действий.

По мнению английских юристов, причастными должностными лицами был совершен ряд деяний, имеющих признаки преступлений по английскому праву. В частности, средства, которые Гарантированный покупатель должен перечислить в пользу ДТЭК ВИЭ, но безосновательно удерживает на своем счету, приобрели признаки имущества, приобретенного преступным путем.

Адвокаты обращают внимание на то, что по подписанному в июне 2020 года Меморандумом о взаимопонимании государство взяло на себя обязанность погасить существующую задолженность перед производителями ВИЭ до 31.12.2021. Юристы также напоминают о нецелевом использовании средств, привлеченных Укрэнерго от выпуска еврооблигаций, о чем был проинформирован, в частности, ЕБРР как ключевого инвестора.

Адвокаты настаивают на погашении задолженности перед ДТЭК ВИЭ до 31.12.2021.

Как отмечается, в противном случае ДТЭК ВИЭ намерен обратиться в городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Великобритании и Управление по вопросам серьезного мошенничества, а также предъявить частное обвинение согласно нормам английского законодательства.

В настоящее время уже начато частное расследование с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц на территории Великобритании.