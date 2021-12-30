Ожидается бум на одну из специальностей: сколько платят

В Украине в январе значительно увеличится число вакансий для учителей и репетиторов. Им предлагают зарплату до 16 тыс. грн в месяц. Рост предложений связан с зимними каникулами, сообщает Обозреватель.

"Зимние и летние каникулы – это периоды, в которые родители стараются занять своих детей, чтобы те не теряли знания за время вне школы или могли подтянуть предметы, по которым есть отставание. Поэтому мы видим, что ежегодно примерно в те же периоды, зимой и летом, количество вакансий для учителей на нашем сайте повышается в соответствии со спросом" , – говорит Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

Уровень зарплат, который на данный момент предлагает большинство работодателей учителям, составляет от 8000 до 16000 гривен в месяц. Что касается заработных плат репетиторов, то оплата занятий с ними в зависимости от предмета оценивается от 150 грн./час и выше.

Больше всего вакансий доступно, традиционно, в больших городах – Киеве, Харькове, Одессе. 75% доступных вакансий предлагают полную занятость, 25% – частичную. Преимущественно ищут преподавателей для учеников по предметам 5-11 классов.

Среди главных требований к соискателям на эти вакансии, которые указывают работодатели, в первую очередь – наличие высшего образования, а также несколько лет опыта работы, вежливость и пунктуальность.