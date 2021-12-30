Курс валют НБУ на 30 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 29 декабря, упал на 2 коп. до 27.21 за 1 доллар.

Евро подешевел на 6 коп. до 30.78 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп. до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 5 коп. до 36.58 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 6 коп. до 29.65 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.69 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 29 декабря 2021 года.