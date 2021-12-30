Курс валют НБУ на 30 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 29 декабря, упал на 2 коп. до 27.21 за 1 доллар.
Евро подешевел на 6 коп. до 30.78 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп. до 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 5 коп. до 36.58 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 6 коп. до 29.65 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.69 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 29 декабря 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.207700
|EUR
|Евро
|30.776000
|RUB
|Рубль
|0.367840
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.580800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.649300
|PLN
|Польский злотый
|6.690400