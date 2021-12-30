В США заявили, что встречи Байдена и Путина в Женеве не будет

Президент США Джо Байден не будет встречаться лично с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в швейцарской Женеве. Переговоры между Вашингтоном и Москвой, запланированные там на 10 января, участия лидеров не предполагают, сообщает Обозреватель.

Об этом в ходе телефонного брифинга заявил представитель американской администрации.

"Не ожидается, что президенты Байден и Путин примут участие в переговорах в Женеве" , – сказал чиновник в ответ на вопросы журналистов, допускают ли они формат встречи самого высокого уровня.

Он напомнил, что 10 января пройдут двусторонние переговоры между американской и российской сторонами в рамках диалога по стратегической стабильности.

Делегацию от США в Женеве будут формировать представители Государственного департамента, Пентагона и других ведомств.