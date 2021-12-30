Что ожидается на валютном рынке в последний рабочий день года

Сегодня – последний рабочий день в 2021 году для межбанковского валютного рынка﻿. Основная масса клиентов банков – и импортеров, и экспортеров – уже осуществила необходимые операции, не оставляя их на последний день в году, но найдутся и те, кому по какой-то причине сегодня понадобится купить или продать валюту.

Следующий полноценный рабочий день на межбанке будет только 4 января, поэтому они будут спешить закончить свои дела еще до обеда. После обеда казначеи банков начнут выравнивать валютную позицию на конец года согласно требованиям Национального банка. Времени у них – до 15:30, когда в Bloomberg начнется торговля по схеме ТОМ (сегодня эти операции будут лишены смысла, т.к. начнут проводиться только 4 января). Поэтому на межбанковском валютном рынке сегодня ожидаются резкие движения и возможна повышенная волатильность.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 27,20/27,27 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в среду в течение дня оставалась стабильной на уровне 27,21-27,23 гривен. Спрос и предложение уравновешивали друг друга. По утверждению операторов наличного валютного рынка, из-за непогоды резко снизилось количество клиентов, что и обусловило такую стабильность. Однако ближе к вечеру из регионов стали поступать сообщения о росте интереса к покупкам наличной валюты. Многие операции запланированы на сегодня, 30-е число, поэтому можно предположить незначительный рост курса доллара. Причем сегодня это будет происходить независимо от происходящего на межбанке.

Евро на рынке FOREX в среду после снижения до 1,1273 подскочил почти на 100 пунктов, до 1,1368 доллара. Утром четверга он вновь идет вниз и уже опустился до отметки 1,1319. Резкие движения на мировых рынках вызваны закрытием позиций в конце года, что обуславливает высокую волатильность. Наличный евро вчера днем подешевел с 30,63-30,65 до 30,58-30,60 гривен, но к вечеру, отреагировав на происходящее на FOREX, банки начали поднимать ценники; за ними подтянулись и оптовые обменные пункты. К 17 часам купить евро дешевле 30,70 гривен стало очень проблематично. По 30,68-30,70 гривен евро начнут продавать и сегодня утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня наличный евро будет следить и за наличным долларом, и за ситуацией в мире; возможны резкие колебания его цены.

Российский рубль в среду подешевел к американскому доллару до 74,15 за доллар; что интересно, рубль слабел параллельно с самим долларом, который упал к евро и другим ведущим мировым валютам. Утром четверга падение рубля продолжилось: к моменту написания достигнута отметка 74,35 рубля за доллар. Наличный рубль в столице уже вторую неделю подряд продают по 3,67-3,70 гривны за 10 рублей; по такой же цене ожидаются его продажи и сегодня, вероятность изменения даже на 1-2 копейки – небольшая.