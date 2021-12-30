США, Британия, ФРГ и Франция обсудили Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 декабря, провел переговоры с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, информировали в Госдепе, сообщает Корреспондент.

Согласно заявлению американского внешнеполитического ведомства, собеседники договорились и далее координировать свои действия и вырабатывать совместный ответ на возможное вторжение российских войск в Украину.

"Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины и подтвердили существование консенсуса среди союзников и партнеров относительно того, чтобы обеспечить масштабные последствия и серьезный ущерб для России за подобные действия" , - говорится в документе.

Кроме Украины, в ходе переговоров дипломаты подняли вопросы консультаций в Вене о возвращении Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, отношений Литвы с Китаем и ситуации с организацией выборов в Ливии.