"Манчестер Сити" обновил рекорд АПЛ по гостевым победам

В среду, 29 декабря, состоялся матч 20-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счетом 1:0, сообщает Sport24.

Для команды Хосепа Гвардиолы это 19-я победа в чемпионате Англии в 2021 году. «Манчестер Сити» обновил рекорд по гостевым победам в АПЛ в календарном году, который ранее установил 19 декабря в 18-м туре против «Ньюкасла» (4:0).

Ранее это достижение это принадлежало «Тоттенхэму», который в 1960 году одержал в гостях 17 побед.

Добавим, что «горожане» также обновили свой рекорд по победам в АПЛ в календарном году — 36.