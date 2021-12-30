Аппарат NASA DART прислал первые снимки из космоса

Космический корабль миссии DART, который был запущен для столкновения с астероидом в 2022 году, прислал свои первые фотографии космоса, сообщает Новое время.

На снимке видно около десятка звезд на черном фоне космоса, недалеко от места пересечения созвездий Персея, Овна и Тельца.

DART — первая в мире испытательная миссия планетарной защиты. Она продемонстрирует, что космический корабль может автономно перемещаться и воздействовать на относительно небольшой астероид-цель. Это позволит проверить, насколько эффективен этот метод для отражения действительно опасного астероида.

Миссия DART была запущена 24 ноября. У ученых было беспокойство по поводу того, как инструменты будут реагировать на сильные вибрации запуска и резкий перепад температур. NASA заявило, что, поскольку компоненты телескопического инструмента DART чувствительны к движениям, составляющим всего 5 миллионных долей метра, даже крошечное смещение чего-либо в инструменте может быть очень серьезным.

Но с камерой миссии, которую назвали DRACO, вроде бы все хорошо. Аппарат передал на Землю изображения, сделанные 7 и 10 декабря.

Первый снимок DRACO, сделанный во вторник, 7 декабря 2021 года, был сделан на расстоянии около 3 млн км (11 световых секунд) от Земли — очень близко с астрономической точки зрения.

NASA сообщило, что команда навигации DART в Лаборатории реактивного движения использовала звезды на изображении, чтобы точно определить, как DRACO был ориентирован, предоставив первые измерения того, как камера направлена ​​относительно космического корабля.

Имея в руках эти измерения, команда DART смогла точно переместить космический корабль, чтобы направить DRACO на интересующие объекты, звезды Messier 38 (M38), также известные как скопление Starfish, которое DART запечатлел на втором изображении, сделанном 10 декабря.

На втором изображении показаны звезды, удаленные от нас на 4200 световых лет / Фото: NASA

Звездное скопление, расположенное в созвездии Возничего, находится примерно в 4200 световых годах от Земли. Преднамеренный захват изображений многих звезд, таких как M38, помогает команде охарактеризовать оптические дефекты на изображениях, а также откалибровать аппаратуру. Это важно для точных измерений, когда космический корабль приблизится к астероиду Дидим, и DRACO начнет фотографировать конечный пункт назначения космического корабля.