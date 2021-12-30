Новая часть "Матрицы" провалилась в прокате

Продолжение культовой научно-фантастической трилогии Вачовски слабо стартовало в домашнем прокате и в результате с треском провалилось, сообщает 24 Канал.

За первый уик-энд ленте удалось собрать только 22 миллиона долларов в американских кинотеатрах. Бюджет картины оценивается в 190 миллионов долларов.

Это означает, что Warner, скорее всего, понесет убытки. Впрочем, еще есть заработок на стриминге HBO Max, где четвертая "Матрица" вышла параллельно с кинотеатральным релизом. Онлайн-сборы студия пока что не обнародовала, однако так, как всем известно, "провалов вообще не бывает" поэтому вполне вероятно, что финальные показатели просмотров будут высокими.

Прокат не принес желаемых результатов

Мировые сборы четвертой "Матрицы" с учетом всех рынков, на которых лента вышла раньше, чем в США, составили 69,8 миллиона долларов. Естественно, с такой динамикой ни о какой доходности проекта не стоит и говорить.

Интересный факт: согласно социологическим исследованиям, взрослая аудитория мужского пола, на которую, собственно, и был рассчитан четвертый эпизод, отдала предпочтение экранизации комиксов Marvel.

Заметим также, что студия Warner Bros. рассчитывала на старт в районе 40 миллионов долларов, однако прокат начался хуже самых пессимистичных сценариев. Здесь не последнюю роль в провальном старте сыграл и одновременный выход картины на стриминге HBO Max.

Трейлер "Матрица: Воскрешение": смотрите видео онлайн