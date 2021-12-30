Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера

Компания "УзАвтоМоторс" весь 2021 год занималась модернизацией своего автосборочного предприятия. В результате завод в Асаке в следующем году начнет выпуск двух новинок от Chevrolet на модульной платформе GEM.﻿, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Анонсировано, что этими новинками станут седан Onix и кроссовер Tracker второго поколения. В конце декабря первая пилотная партия паркетников уже сошла с конвейера. Промышленное производство машин должно быть развернуто к лету следующего года.

Onix и Tracker будут производиться полным циклом, с варкой и окраской кузовов. Анонсированная степень локализации должна превысить 50%. Инвестиции в запуск новинок оцениваются на уровне 428 миллионов долларов.

Еще 191 миллион долларов потрачен на модернизацию моторного производства – теперь предприятие UzAuto Motors Powertrain под Ташкентом сможет производить турбодвигатели. Заявлено, что суммарный годовой объем выпуска двух новых моделей превысит 80 тысяч штук.

Кроссовер Chevrolet Tracker официально показали два года назад в Китае. Ожидается, что на начальном этапе машина получит 1,0-литровый турбированный двигатель мощностью 125 л.с. в сочетании с шестиступенчатой АКП. Но анонсирована также и более мощная версия кроссовера.

Новый Chevrolet Tracker стоит ждать и в украинских автосалонах компании. Ранее представители бренда в Украине упоминали, что ждут появление на нашем рынке бюджетного кроссовера. Но больше подробностей станет известно после официального начала производства.