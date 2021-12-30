Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера

Компания "УзАвтоМоторс" весь 2021 год занималась модернизацией своего автосборочного предприятия. В результате завод в Асаке в следующем году начнет выпуск двух новинок от Chevrolet на модульной платформе GEM.﻿, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Анонсировано, что этими новинками станут седан Onix и кроссовер Tracker второго поколения. В конце декабря первая пилотная партия паркетников уже сошла с конвейера. Промышленное производство машин должно быть развернуто к лету следующего года.

Ждем в Украине: Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане

Onix и Tracker будут производиться полным циклом, с варкой и окраской кузовов. Анонсированная степень локализации должна превысить 50%. Инвестиции в запуск новинок оцениваются на уровне 428 миллионов долларов.

Еще 191 миллион долларов потрачен на модернизацию моторного производства – теперь предприятие UzAuto Motors Powertrain под Ташкентом сможет производить турбодвигатели. Заявлено, что суммарный годовой объем выпуска двух новых моделей превысит 80 тысяч штук.

Ждем в Украине: Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане

Кроссовер Chevrolet Tracker официально показали два года назад в Китае. Ожидается, что на начальном этапе машина получит 1,0-литровый турбированный двигатель мощностью 125 л.с. в сочетании с шестиступенчатой АКП. Но анонсирована также и более мощная версия кроссовера.

Новый Chevrolet Tracker стоит ждать и в украинских автосалонах компании. Ранее представители бренда в Украине упоминали, что ждут появление на нашем рынке бюджетного кроссовера. Но больше подробностей станет известно после официального начала производства.

Ждем в Украине: Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане

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