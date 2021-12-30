Китай и Россия способны выдержать давление стран-гегемонов – МИД КНР

Китай и РФ сообща способны обеспечить глобальный порядок и выдержать давление со стороны отдельных стран, стремящихся к гегемонии и доминированию в мире, сообщает ТАСС.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Я твердо верю, что если наши великие державы, Китай и Россия, будут стоять плечом к плечу и наращивать сотрудничество, международный порядок будет непоколебим, а глобальные принципы - неопровержимы. Гегемонизму не удастся [нас] победить" , - приводятся его слова на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И напомнил, что Пекин и Москва выступают в качестве гарантов устойчивого развития в мире, продуктивно взаимодействуют на таких важных многосторонних площадках, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.

"Мы укрепляем стратегическое сотрудничество по злободневным вопросам, способствуем поддержанию стабильности в регионе и играем ключевую роль в усилении сплоченности многих развивающихся стран" , - добавил он.

Как подчеркнул глава МИД КНР, Китай и Россия не позволяют политизировать проблему пандемии и совместно противодействуют вмешательству отдельных стран во внутренние дела других государств.

"Мы против односторонних санкций и "юрисдикции длинной руки" (экстерриториальное распространение национального законодательства - ред.)" , - добавил министр.

По его словам, китайско-российское всеобъемлющее стратегическое и прагматическое сотрудничество "имеет глобальное значение и играет незаменимую роль".