Налоговая амнистия: сумма задекларированных активов превысила 1 млрд грн

За первые четыре месяца проведения в Украине налоговой амнистии украинцы задекларировали активы на 1,12 млрд грн, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

В бюджет поступило 67,4 млн грн специального сбора.

"В течение последнего месяца динамика стремительно растет, общество постепенно лишается страхов, связанных с добровольным декларированием" , — отметил он.

Напомним, что 1 сентября в Украине началась налоговая амнистия (единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет). Спецдекларирование продлится один год — с 1 сентября этого года до 1 сентября 2022-го.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что после налоговой амнистии власти будут использовать «непрямые методы определения доходов».