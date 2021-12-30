Налоговая амнистия: сумма задекларированных активов превысила 1 млрд грн
За первые четыре месяца проведения в Украине налоговой амнистии украинцы задекларировали активы на 1,12 млрд грн, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.
В бюджет поступило 67,4 млн грн специального сбора.
"В течение последнего месяца динамика стремительно растет, общество постепенно лишается страхов, связанных с добровольным декларированием", — отметил он.
Напомним, что 1 сентября в Украине началась налоговая амнистия (единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет). Спецдекларирование продлится один год — с 1 сентября этого года до 1 сентября 2022-го.
Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что после налоговой амнистии власти будут использовать «непрямые методы определения доходов».
«Если не задекларировал, дальше могут быть вопросы: где именно ты получил те или иные состояния. Поэтому это не „или-или“. Сначала мотивация декларировать, а дальше, если ты не можешь объяснить происхождение своего имущества, это уже другая история о других способах налогообложения", — объяснял он.