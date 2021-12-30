Как ускорить работу смартфона: не нужно ничего загружать или устанавливать

Многие пользователи используют мобильные устройства для выполнения тех или иных бизнес-задач. Впрочем, далеко не всегда эти гаджеты имеют самую современную и топовую начинку, поэтому вопрос их оптимизации и ускорения интересует многих, сообщает УНИАН.

Как отмечают специалисты, дабы ускорить работу смартфона, достаточно просто-напросто очистить его от системного мусора и ненужных файлов. Для этого можно использовать как вмонтированные, так и сторонние приложения.

Наряду с этим подсобить в борьбе с "тормозами" может и банальное отключение автозапуска для некоторых приложений. Отрезав им доступ к фоновой работе, пользователь имеет все шансы ощутить приличный рост к скорости работы своего девайса.

В заключение эксперты подчеркнули, что чрезвычайно важно регулярно обновлять ПО [программное обеспечение] устройства. Кстати, для ускорения работы нередко можно прибегнуть к сбросу телефонного аппарата до заводских настроек.