Россия обвинила ЕС в повышении напряженности в Европе

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Европейский Союз "своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе", в том числе – созданием формата Восточного партнерства, пишет Наталья Селиверстова, РИА Новости.

"Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе... В 2009 году изобрел формат Восточного партнерства, направленный на противодействие российским интеграционным инициативам и такое, в общем, выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространстве", – сказала она в ходе брифинга в четверг.

Захарова считает, что ЕС мог бы сделать больше для предотвращения эскалации в Европе и взаимодействия с РФ.

"(ЕС) под аккомпанемент безосновательных обвинений закрепил нашу страну в своих доктринальных установках в качестве стратегического вызова и едва ли не главного источника неких гибридных угроз для безопасности Евросоюза... Я хотела бы еще раз подчеркнуть: если бы в Брюсселе искренне хотели, желали, могли бы сделать куда больше для предотвращения развития обстановки в Европе по неприемлемому для России сценарию, и не только для России, но и в целом для развития нашего взаимодействия по линии Россия-ЕС. Ничего для этого сделано не было", - сказала она.

Также в МИД РФ призвали ЕС работать над укреплением безопасности в Европе через стимулирование Украины к выполнению минских соглашений.