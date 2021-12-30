Григорчук официально возглавил Черноморец

Моряков ждет перестройка. Одесситы объявили о возвращении Романа Григорчука и смене генерального партнера, сообщает 24 Футбол.

56-летний специалист стал главным тренером Черноморца, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с Григорчуком подписан на три года. Черноморец – не чужая для Романа команда. Он уже успешно возглавлял ее в 2010-2014 годах. Последним местом работы украинца был солигорский Шахтер, который он покинул летом.

Также "моряки" объявили о подписании договора с новым генеральным партнером – компанией VERTEX UNITED.

Первую часть сезона Премьер-лиги Черноморец под руководством Юрия Мороза провел не слишком успешно – 13 строчка и 14 зачетных баллов в активе.