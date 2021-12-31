Хоккейный матч Путина и Лукашенко высмеяли в соцсетях

После официальной встречи между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге президент РФ и нелегитимный президент Беларуси вышли на лед, чтобы принять участие в товарищеском матче с бывшими хоккеистами, сообщает Обозреватель.

В частности, играли российские звезды прошлого Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Илья Ковальчук.

После игры. Источник: rosbalt

Путин и Лукашенко играли за одну команду, которая победила со счетом 18:17. Россиянин забросил семь шайб, белорус – две. Еще четыре гола на счету Лукашенко-младшего – Николая. Моменты выставочной игры попали на видео.

Большинство поклонников спорта критически отнеслось к этому мероприятию. В сети болельщики не стеснялись в выражениях, называя матч и клоунадой, и позорищем.

комментарии болельщиков. Источник: скриншот

Посмеялись и над бывшим хоккеистом НХЛ Ильей Ковальчуком: мол, вот как он продлил свою карьеру.

комментарии фанов. Источник: скриншот

С сарказмом вспомнили телеведущих Соловьева и Киселева, которые "не попали в заявку".

комментарии в сети. Источник: скриншот

Да и участникам действа досталось за такое отношение к хоккею.

комментарии к матчу. Источник: скриншот

Заметим, что Лукашенко и Путин не первый раз организовывают подобные игры.