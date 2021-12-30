Валютный рынок четверга: ход торгов

В последний рабочий день уходящего 2021 года на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается высокая волатильность. Клиентских заявок на покупку и продажу сегодня меньше обычного, зато вовсю «резвятся» банки, которым необходимо до конца дня выровнять валютную позицию согласно требований Национального банка.

Нарушение нормативов открытой валютной позиции грозит банкам приличными штрафами, поэтому уже с 11 утра на рынке много именно банковских заявок. Ситуацией не преминули воспользоваться спекулянты: конец года – «высокий сезон» для них, т.к. банки сейчас особо не торгуются и готовы брать по любой цене, лишь бы избежать штрафов. Повышенный спрос на безналичный доллар вызвал рост котировок до 27,31 гривен на покупке и 27,335 гривен на продаже. Национальный банк, появление которого сегодня было под вопросом, среагировал практически мгновенно и вышел на рынок с крупной продажей по цене 27,34 гривен. На момент его появления это было выше рынка, но самого факта, что регулятор и в предновогодние дни отслеживает ситуацию и оперативно реагирует, оказалось достаточно. Рост котировок прекратился.

Не скучно сегодня и на наличном валютном рынке. Спрос на наличного «американца» был зафиксирован еще вчера во второй половине дня. Сегодня рост безналичного доллара на межбанке еще сильнее его подогрел. Если утром оптовые обменные пункты Киева продавали доллар по 27,24-27,25 гривен, то уже к 12 часам ценник на продажу подскочил до 27,30-27,35 гривен (в зависимости от силы спроса в той или иной обменке). Впрочем, как только на межбанке цифры начали снижение, упали цены и на наличном рынке. К 14 часам доллар в столице подешевел до 27,29-27,30 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня сначала опустился с 1,1359 доллара до отметки 1,1300, а затем снова пошел вверх. Закрытие позиций перед концом года вызывает резкие колебания на всех финансовых рынках мира, а рост геополитической напряженности способствует росту неопределенности. Наличный евро сегодня торгуется под влиянием сразу двух факторов: падения гривны и резких колебаний на FOREX. Утром оптовые обменные пункты продавали его по 30,68-30,70 гривен, но к обеду цена поднялась до 30,78-30,80 гривен.

Российский рубль упал до более чем недельного минимума по отношению к доллару накануне телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом по поводу Украины. К моменту написания статьи доллар в России уже достиг отметки 75 рублей и продолжает расти дальше. Что касается цен на наличный рубль, как мы уже писали вчера, их явно «забетонировали» на уровне 3,68-3,70 гривен.