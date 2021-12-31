ВСУ получат современные РСЗО "Ураган" на шасси Tatra

Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" получило партию шасси Tatra. Они будут использоваться для производства новой украинской 220-мм реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщает Defense Express.

Первая партия из 16 машин была принята специалистами государственной компании "Укрспецэкспорт" у чешского производителя Excalibur Army и поступают на предприятие для производства РСЗО.

Новые комплексы РСЗО будут использовать шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8х8. Источник: defence-ua.com

Новые комплексы будут использовать шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8х8. Эти шасси были специально доработаны чешской компанией Excalibur Army под требования украинской армии.

Шасси были специально доработаны чешской компанией Excalibur Army под требования украинской армии. Источник: defence-ua.com

Шасси, прибывшие на "Шепетовский ремонтный завод", отличаются от базовой версии бронированной кабиной, защищающей расчет от пуль и осколков. Также она оснащена местами для крепления радиостанций и личного оружия бойцов. Вместо полуавтоматической коробки от Tatra была установлена АКП Allison с возможностью буксировки.

Шасси отличаются от базовой версии бронированной кабиной, защищающей расчет от пуль и осколков. Источник: defence-ua.com

Еще одной особенностью стал автономный двигатель, позволяющий экономить ресурс основного дизельного мотора мощностью 300 кВт и максимальным крутящим моментом в 2100 Нм.

Стоит отметить, что шасси Tatra были выбраны Минобороны в качестве унифицированного решения для всех тяжелых артиллерийских, реактивных, ракетных и ряда вспомогательных систем. Это стало возможным благодаря тому, что шасси T815-7 8х8 имеет грузоподъемность до 24,5 т.

Вместо полуавтоматической коробки от Tatra была установлена АКП Allison с возможностью буксировки. Источник: defence-ua.com

В частности, на этом шасси уже размещен береговой комплекс "Нептун" и мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс "Минерал-У". Также именно Tatra должна стать платформой для высокоточной ракетной системы "Ольха", которая сейчас размещается на шасси МАЗ-7310. Кроме того, именно шасси Tatra от Excalibur Army используется в САУ Dana-M2.