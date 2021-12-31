Погода на новогодних выходных: синоптики дали прогноз

В Украине 31 декабря и 1 января погода﻿ будет с дождями и местами с мокрым снегом. На Новый год в страну придет потепление, местами до +5 градусов.﻿ Об этом, со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

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31 декабря

В Украине

В пятницу в западных областях ожидается дождь, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории - небольшой снег, днем местами с дождем, только в южной части ночью без существенных осадков. Синоптики также предупреждают о тумане и гололедице, а в Карпатах местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях днем +2... +6 градусов, а ночью от -2 до +2;

на севере страны 1... -2 градуса днем, ночью от 0 до -6;

в восточных областях днем -2... -4, а ночью -7 -10 градусов;

на юге страны от -1 до +3 днем, ночью -4 -6 градусов;

в центральных областях днем 0... -2 градусов, а ночью -1... -6.

В Киеве﻿

В столице 31 декабря ночью пройдет снег, а днем ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем будет составлять 0... +2 градуса, ночью -1... -3.

Погода, ожидаемая в пятницу, 31 декабря. Скриншот: Meteobar

1 января

В Украине

В субботу западные регионы страны накроют дожди. В остальных областях также ожидаются дожди, однако они местами будут сопровождаться мокрым снегом. В целом же температурные показатели особо не поменяются.

Температура воздуха составит:

в северных областях днем -2...+1, ночью от -1 до +3 градусов;

на западе страны +2... +5 градусов днем, а ночью 0...+4;

в восточных областях днем от -4 до +2, ночью -1... -4 градуса;

на юге страны -1... +2 градуса днем, а ночью от -3 до -1;

в центральных областях днем -1... +6, ночью от -1 до +3.

В Киеве﻿

В столице 1 января синоптики в течение суток прогнозируют дожди, а ночью - с мокрым снегом. Температура воздуха составит днем +2... +5, ночью от 0 до +2.

Погода, ожидаемая в субботу, 1 января. Скриншот: Meteobar

2 января

В воскресенье синоптики обещают потепление, а также сухую и солнечную погоду без существенных осадков, разве что местами мелкий снег, но с небольшой облачностью, по всей территории Украины. Средняя скорость ветра по стране составит около 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях днем +1...+3, ночью от -1 до +3 градусов;

на западе страны +5... +7 градусов днем, а ночью 0...+4;

в восточных областях днем от +2 до +3, ночью +1... -3 градуса;

на юге страны +4... +6 градусов днем, а ночью от -3 до +1;

в центральных областях днем +1... +5, ночью от -1 до +4.

В Киеве

В столице 2 января синоптики в течение суток прогнозируют небольшой снег и сильный ветер 14-29 км/час. Температура воздуха составит днем +2... +4, ночью от -4 до +2.