Старые и новые вызовы для мировой экономики: продовольственный кризис

Шоки и кризисы стали неотъемлемыми спутниками мировой экономики. Резкий рост финансовых, товарных и сырьевых рынков после падения, засилье дешевых денег и политическая нестабильность разбалансировали цепи поставок и привели к рекордной инфляции, сообщает Экономическая правда.

Дефицит микрочипов, очереди в портах, мягкая политика центральных банков, дорогие газ и продовольствие – все эти проблемы мир унес в 2022 год. Некоторые могут принести новые неприятные сюрпризы. Чего ждать?

Продовольственный кризис

В 2021 году цены на продовольствие находились на самом высоком уровне со времен нефтяного кризиса 1974-1975 годов. За год индекс цен на продовольствие ООН FFPI вырос на 32,2%. Похоже, высокие цены сохранятся и в 2022 году.

Удорожание газа привело к рекордному росту стоимости удобрений: доля газа в их себестоимости составляет 80%. Некоторые виды агрохимии выросли в цене на 300%.

Поскольку в 2022 году газ будет дорогим, мир ожидает дефицит удобрений. Усугубят проблему ограничения на экспорт удобрений в России и Китае, которые являются ключевыми поставщиками агрохимии на мировой рынок. Дорогие удобрения будут толкать цены на зерно, что повлияет на всю аграрную продукцию.

Продукты дорожают и ценовое ралли продолжается. Мир на пороге продовольственного кризиса?

Другие проблемы 2022 - непредсказуемые климатические изменения, дорогой фрахт, локдауны из-за нового штамма коронавируса, отток рабочей силы.

Отчасти снижению цен будет способствовать постепенное "закручивание гаек" центральными банками в рамках борьбы с инфляцией. Однако значительное их падение, а тем более возвращение на докризисный уровень невозможно.

В зоне особого риска – бедные страны. По данным ООН, в 2022 году 45 млн человек в 43 странах будут страдать от голода. За последние два года количество людей, которым грозит голод, увеличилось на 60%. Особенно тяжелая ситуация будет в Йемене, Северном Судане, Афганистане, Мьянме и Мадагаскаре.